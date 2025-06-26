Ολυμπιακός: Ανανέωσε με τον Γιάννη Φουντούλη

Με το σκουφάκι του Ολυμπιακού θα συνεχίσει να αγωνίζεται και τη νέα σεζόν ο Γιάννης Φουντούλης!



Το απόγευμα της Πέμπτης (26/06), οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την ανανέωση της συνεργασίας τους με τον 37χρονο περιφερειακό, διατηρώντας έτσι στις τάξεις τους ένα ακόμα ισχυρό «όπλο» ενόψει της δύσκολης και απαιτητικής σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη.



Άλλωστε, ο πολύπειρος άσος αναμένεται και του χρόνου να έχει σημαντικότατο ρόλο στην ομάδα που «χτίζει» ο νέος προπονητής των Πειραιωτών, Έλβις Φάτοβιτς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Γιάννη Φουντούλη. Ο διεθνής περιφερειακός υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και παραμένει στο ρόστερ της ομάδας πόλο Ανδρών του συλλόγου.Η δήλωση του Γιάννη Φουντούλη: «Είμαι πολύ χαρούμενους που για ακόμη μία χρονιά θα έχω την τιμή να φοράω το σκουφάκι του Ολυμπιακού. Οι φιλοδοξίες και οι στόχοι της ομάδας είναι πάντα υψηλοί και το ίδιο και οι δικοί μου, οπότε ο Ολυμπιακός είναι το ιδανικό περιβάλλον για να βρίσκομαι. Η νέα σεζόν θα είναι γεμάτη προκλήσεις και ανυπομονώ να ξεκινήσει, να βρεθώ και πάλι με τους συμπαίκτες μου και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί, ώστε να κατακτήσουμε κάθε στόχο».

