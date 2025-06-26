ΠΑΟΚ - Νέα Τούμπα: «Υλοποιεί κάθε δέσμευσή του ο Ιβάν Σαββίδης»

Με πρόθεση να φέρνει πλέον στην επιφάνεια κάθε ζήτημα και να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και ενημέρωση προς τους οπαδούς για τις εξελίξεις γύρω από το γηπεδικό, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ επανήλθε με νέα ανακοίνωση και απαντά σε ερωτήματα που θεωρεί ότι προέκυψαν στους φίλους της ομάδας το τελευταίο διάστημα.



Γίνεται λόγος για καθυστέρηση σε συγκεκριμένες διαδικασίες λόγω ανωτέρας βίας, τονίζεται ότι έχουν ενεργοποιηθεί οι ομάδες εργασίας (στελέχη ΠΑΕ – εταιριών), που συνεργάζονται για την ωρίμανση των μελετών και ξεκαθαρίζεται ότι:



«Η ενεργοποίηση είναι συνεχής, ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει καταστήσει σαφές πως υλοποιεί κάθε δέσμευσή του. Οι διαδικασίες είναι σε εξέλιξη εδω και καιρό. Ο Ιβάν Σαββίδης, ως εγγυητής της ανάπτυξης και της ενότητας της οικογένειας του ΠΑΟΚ, και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, συνεχίζουν αταλάντευτα στον δρόμο που έχουν χαράξει, με στόχο να στεγαστούν τα όνειρα της μεγάλης οικογένειας του Συλλόγου σε ένα νέο, υπερσύγχρονο γήπεδο».



Παράλληλα, παρουσιάζονται και οι μακέτες από τα πλάνα για τη διαμόρφωση των χώρων στη νέα έδρα του «δικεφάλου του βορρά».



Αναλυτικά:



Στο πλαίσιο της δέσμευσής μας για συνεχή ενημέρωση, παραθέτουμε επιπρόσθετο υλικό, καθώς και επεξηγηματικές πληροφορίες, σχετικά με το πρότζεκτ της Νέας Τούμπας.



Εύλογα ερωτήματα σε συνέχεια της προηγούμενής μας ανακοίνωσης:



Ερώτηση : Τι σημαίνει ότι τα επόμενα βήματα για τη Νέα Τούμπα ξεκινούν άμεσα;



Απάντηση : Ήδη, έχουν ενεργοποιηθεί οι ομάδες εργασίας (στελέχη ΠΑΕ – εταιριών), που συνεργάζονται για την ωρίμανση των μελετών



Eρώτηση : Τι σημαίνει ωρίμανση των μελετών;



Απάντηση : Ανάπτυξη και συντονισμός των επιμέρους μελετών (αρχιτεκτονικές, στατικές, ηλεκτρομηχανολογικές κ.α.), όλων των στοιχείων του έργου.Ειδικότερα, σημεία προσέλευσης, χώροι στάθμευσης, στέγαστρα, όψεις, κερκίδες, σε συνδυασμό με τις απαιτούμενες ειδικές μελέτες (εκκένωση χώρων, συστημάτων επικοινωνίας κ.α.), προκειμένου να καλύπτουν τους στόχους για μια υπερσύγχρονη εγκατάσταση.



Η επίτευξη των ανωτέρω στόχων απαιτεί συνολικά, σύνταξη ειδικών και γενικών τεχνικών προδιαγραφών για την εφαρμογή των λύσεων της κατασκευής, που είναι ιδιαίτερα κρίσιμες, τόσο κατά τη φάση της ανέγερσης όσο και κατά την φάση της λειτουργίας.Τα παραπάνω είναι σε άμεση συνάρτηση με τις αποφάσεις-εγκρίσεις των επιτροπών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Δήμου Θεσσαλονίκης και συναρμόδιων Υπουργείων.



Ερώτηση : Έχουν καθυστερήσει μέχρι τώρα οι διαδικασίες;



Απάντηση : ΝΑΙ, είναι αλήθεια ότι είχαν καθυστερήσει, για λόγους ανωτέρας βίας.



Ερώτηση : Πιέστηκε από τις τελευταίες εξελίξεις ο Ιβάν Σαββίδης και ξεκίνησε τις διαδικασίες;



Απάντηση : ΌΧΙ, ο Ιβάν Σαββίδης έχει αποδείξει ότι δεν λειτουργεί υπό την πίεση γεγονότων και καταστάσεων.Η ενεργοποίηση είναι συνεχής, ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει καταστήσει σαφές πως υλοποιεί κάθε δέσμευσή του. Οι διαδικασίες είναι σε εξέλιξη εδώ και καιρό, κι αυτό φαίνεται και από την τοποθέτηση του Μάριου Τσάκα στο διοικητικό συμβούλιο προ τριών μηνών, με αρμοδιότητα σχετική με τα έργα υποδομής, τη Νέα Τούμπα και το αθλητικό κέντρο.



Ο Ιβάν Σαββίδης, ως εγγυητής της ανάπτυξης και της ενότητας της οικογένειας του ΠΑΟΚ, και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, συνεχίζουν αταλάντευτα στον δρόμο που έχουν χαράξει, με στόχο να στεγαστούν τα όνειρα της μεγάλης οικογένειας του Συλλόγου σε ένα νέο, υπερσύγχρονο γήπεδο.





























