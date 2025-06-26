Ο Μίσιτς με τον βοηθό προπονητή του Αταμάν (pic)

Ο Βασίλιε Μίσιτς ήρθε χθες στην Αθήνα την ώρα που όλοι νόμιζαν πως έρχεται για να συζητήσει με κάποια ομάδα, τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό, όμως ο Σέρβος γκάρντ ήρθε για έναν γάμο ενός φίλου του και για διακοπές φυσικά. Μάλιστα ο Μίσιτς συναντήθηκε με έναν γνώριμο του στον γάμο ο οποίος είναι βοηθός του Αταμάν στον πάγκο του Παναθηναϊκού.

