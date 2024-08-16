Λογαριασμός
Stoiximan Super League: Το αναλυτικό πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Σάββατο (24/8) παίζει η ΑΕΚ, Κυριακή (25/8) παίζουν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, τη Δευτέρα (26/8) ο Ολυμπιακός

Λίγες μόνο ώρες πριν την έναρξη της νέας σεζόν στη Stoiximan Super League, η διοργανώτρια Αρχή έκανε γνωστό και το αναλυτικό πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής.

Τα επτά παιχνίδια θα διεξαχθούν το τριήμερο 24-26 Αυγούστου, με την δράση να ξεκινά στις 19:30 του Σαββάτου (24/8), με την αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον Ατρόμητο.

Λίγο αργότερα θα ξεκινήσουν τα Πανσερραϊκός-Άρης και ΑΕΚ-Λαμία, την Κυριακή (25/8) θα έχουμε τα Asteras AKTOR-Βόλος, ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός και Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός, ενώ βράδυ Δευτέρας (26/8) θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Athens Kallithea στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:

Σάββατο (24/08)
ΟΦΗ - Ατρόμητος (19:30)
Πανσερραϊκός - Άρης (20:00)
ΑΕΚ - Λαμία (21:30)

Κυριακή (25/08)
Αστέρας AKTOR - Βόλος (19:00)
ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός (20:30)
Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός (21:00)

Δευτέρα (26/08)
Ολυμπιακός - Athens Kallithea (20:30)

Πηγή: sport-fm.gr

