Απέρριψε προτάσεις από Premier League και ανανέωσε με τη Σάντερλαντ ο Τζομπ Μπέλιγχαμ

Πιστός στη Σάντερλαντ ο Τζομπ Μπέλιγχαμ!

Ο 18χρονος αδερφός του Τζουντ ανανέωσε το συμβόλαιό του με την ομάδα της Championship μέχρι το καλοκαίρι του 2028, παρότι είχε στα χέρια του προτάσεις από δύο ομάδες της Premier League.

Ο λόγος για τις Κρίσταλ Πάλας και Μπρεντφορντ, με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο να αποκαλύπτει ότι ήρθαν σε επαφή με τον Μπέλιγχαμ, αλλά με τον ίδιο να επιλέγει να παραμείνει στην ομάδα της οποίας τη φανέλα φορά από το περσινό καλοκαίρι (48 εμφανίσεις, 7 γκολ και 2 ασίστ), όταν αποχώρησε από την Μπέρμιγχαμ.

