Την υπέρβαση ψάχνει στο Βίγκο ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φιλοξενείται από τη Θέλτα στο Μπαλαΐδος στη ρεβάνς των δύο ομάδων και του 1-2 της Τούμπας.

Μία ώρα πριν τη σέντρα του επαναληπτικού αγώνα για τα Playoffs του Europa League έγιναν γνωστές οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για την ενδεκάδα του «δικεφάλου του βορρά».

Λόγω των πολλών και σημαντικών προβλημάτων στη μεσοεπιθετικό γραμμή, ο Ρουμάνος τεχνικός επέλεξε τον Αλεσάντρο Μπιάνκο να ξεκινήσει σε ρόλο δεκαριού, με τον νεοαποκτηθέντα Μεξικανό μπακ, Χόρχε Σάντσες, να παίρνει φανέλα βασικού στο δεξί άκρος της επίθεσης.

Θυμίζουμε ότι εκτός λόγω τραυματισμού βρίσκονται οι Κωνσταντέλια, Πέλκα, Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ, Ιβανούσετς,Παβλένκα, Τάισον και Λόβρεν, όπως και ο κλινήρης, Ανέστη Μύθου. Παράλληλα, εκτός αποστολής έμεινε ο τιμωρημένος Ζίβκοβιτς.

Από πλευράς Θέλτα, ο Κλαούντιο Χιράλδες θα ξεκινήσει με 3-4-3 και τον Ράντου κάτω από τα δοκάρια, ενώ η τριάδα των στόπερ θα αποτελείται από τους Ροντρίγκες, Στάρφελτ και Αλόνσο.

Στις πλευρές θα ξεκινήσουν Καρέιρα και Ρουέδα, στα χαφ οι Μορίμπα-Βεσίνο, ενώ την τριάδα μπροστά θα συνθέσουν οι Άσπας-Σβέντμπεργκ στα φτερά και Ιγκλέσιας στην κορυφή.

Θέλτα (Κλαούντιο Χιράλδες): Ράντου, Ροντρίγκες, Στάρφελτ, Αλόνσο, Ρουέδα, Βεσίνο, Μορίμπα, Καρέιρα, Άσπας, Σβέντμπεργκ, Ιγκλέσιας.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Σάντσες, Μπιάνκο, Χατσίδης, Γιακουμάκης.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Καμαρά, Βολιάκο, Γερεμέγεφ, Θυμιάνης, Τέιλορ, Ντούνγκα, Μπέρδος.

