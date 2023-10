Στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία το Euro 2028 - Συνδιοργάνωση από Ιταλία-Τουρκία στο Euro 2032

Κύβος... ερρίφθη! Η UEFA γνωστοποίησε τις επιλογές της για τις χώρες που θα διοργανώσουν τα δύο επόμενα Euro μετά από εκείνο της Γερμανίας το ερχόμενο καλοκαίρι!

Η εκτελεστική επιτροπή της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών άναψε το «πράσινο φως» ώστε τόσο το Euro του 2028, όσο και εκείνο του 2032 να γίνουν με συνδιοργανώσεις.

Εκπλήξεις δεν υπήρξαν, αφού, τη διοργάνωση του 2028 θα αναλάβουν το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία (μοναδική υποψηφιότητα), έχοντας ήδη καταθέσει το πλάνο τους και τα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τους αγώνες. Μπέλφαστ, Μπέρμιγχαμ, Κάρντιφ, Δουβλίνο, Γλασκώβη, Λίβερπουλ, Λονδίνο, Μάντσεστερ και Νιούκαστλ, αναμένεται να είναι οι πόλεις που θα υποδεχθούν παιχνίδια της κορυφαίας ευρωπαϊκής γιορτής του ποδοσφαίρου.

Από την άλλη, τη διοργάνωση του 2028 «κέρδισαν» η Ιταλία και η Τουρκία, η οποίες και έχουν επιλέξει 20 γήπεδα ώστε να φιλοξενήσουν τους αγώνες, με την UEFA να αποφασίζει στο μέλλον ποια από αυτά τα δέκα γήπεδα θα επιλεχθούν.

🇮🇹➕🇹🇷 Congratulations to Italy and Türkiye, co-hosts of #EURO2032!



The joint bidders presented 20 potential host stadiums, of which 10 will be chosen, five per country, by October 2026. pic.twitter.com/HYonnztmHc