Νικητής στα Δρόμεια 2025 ο Τεντόγλου. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης πήρε την πρώτη θέση στον τελικό του άλματος εις μήκος πηδώντας 8,19μ. στην τελευταία του προσπάθεια και αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Νίκο Σταματονικολό, ο οποίος έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση, με άλμα στα 8,14μ. Τρίτος τερμάτισε ο Γερμανός, Λούκα Χέρντεν, με άλμα στα 8.01μ.

Ο τελικός ξεκίνησε με τον Τεντόγλου να γνωρίζει την αποθέωση από τον κόσμο που γέμισε τις κερκίδες στο στάδιο της Βάρης και να ξεκινάει τις προσπάθειές του με άλματα στα 8,01μ. και στα 8,07μ. Στη συνέχεια έμεινε κάτω από τα 8 μέτρα, βλέποντας τον Σταματονικολό να τον προσπερνά, όμως την έκτη και τελευταία του προσπάθεια έκανε το 8,19μ, με το οποίο πήρε και την πρώτη θέση.

Πλέον, ο Τεντόγλου στρέφει την προσοχή του στην εμφάνιση που θα κάνει στις 19 Ιουλίου, στο Diamond League του Λονδίνου.

