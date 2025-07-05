Λογαριασμός
Η Ρέιντζερς ανακοίνωσε τον ποδοσφαιρικό… Θορ ενόψει Παναθηναϊκού

Με την αύρα του Θορ και με παρέα το σφυρί του σούπερ ήρωα, ο Άγκααρντ ανακοινώθηκε από τη Ρέιντζερς και προστίθεται στα εμπόδια που θα κληθεί να ξεπεράσει ο Παναθηναϊκός

Τέο Άασγκαρντ

Η Ρέιντζερς ανακοίνωσε την απόκτηση του Τέλο Άσγκααρντ, ο οποίος, λόγω επωνύμου, δεν θα μπορούσε ν’ ανακοινωθεί με κάτι άλλο πέρα από μια μικρή αναφορά στον Θορ.

Ο σούπερ ήρωας της Marvel καταγόταν από την πόλη που έχει το ίδιο όνομα με τον Νορβηγό ποδοσφαιριστή κι έτσι, οι «διαμαρτυρόμενοι» επισημοποίησαν την απόκτηση του παίκτη με το… σφυρί που ήταν το μεγάλο όπλο του Θορ.

Το κόστος της μεταγραφής φέρεται να έφτασε κοντά στα 5 εκατομμύρια λίρες, τα οποία εισέπραξε η Λούτον για να παραχωρήσει τον παίκτη, τον οποίο καλείται πια ν’ αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στα ραντεβού με το σκωτσέζικο κλαμπ στα προκριματικά του Champions League.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ρέιντζερς Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
