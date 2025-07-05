Η Παρί των 9 παικτών πλήγωσε την… σοκαρισμένη Μπάγερν

Αποφασισμένη να σηκώσει τα πάντα δείχνει η Παρί Σεν Ζερμέν φέτος. Οι Γάλλοι μετά από πρωτάθλημα, Κύπελλο και Champions League, έχουν κυκλώσει και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων…

Η νεανική ομάδα του Λουίς Ενρίκε δεν σκόνταψε ούτε πάνω στην Μπάγερν Μονάχου, με το νέο ανερχόμενο αστέρι του γαλλικού ποδοσφαίρου, Ντεζιρέ Ντουέ να κάνει το 1-0 στο 78ο λεπτό, ενώ ο Ουσμάν Ντεμπελέ στο 90+7’ την ώρα που η ομάδα του έπαιζε με εννέα, έκανε το 2-0 και έστειλε την ομάδα του στα ημιτελικά του θεσμού.

Το παιχνίδι βέβαια σημαδεύτηκε από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Τζαμάλ Μουσιάλα, στο 31ο λεπτό, παγώνοντας ολόκληρο το γήπεδο, με τον νεαρό Γερμανό να βγαίνει αναγκαστική αλλαγή με φορείο, χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυα του.

Με εννέα ολοκλήρωσε την αναμέτρηση η Παρί, μετά την απευθείας κόκκινη κάρτα που αντίκρισε ο Γουίλιαν Πάτσο στο 83ο λεπτό, μετά από ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα, ενώ κόκκινη κάρτα πήρε και ο Λούκας Ερνάντες στο 90+2'.

