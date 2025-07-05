Η Εθνική Ελλάδας έχασε την ευκαιρία να διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο στο Golden European League, καθώς ηττήθηκε με 3-0 σετ από τη Φινλανδία στον ημιτελικό και θα αγωνιστεί για την τρίτη θέση στον μικρό τελικό, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 6 Ιουλίου στις 17:00.

Η ελληνική ομάδα πάλεψε δυνατά, αλλά δεν μπόρεσε να ξεπεράσει την άριστα προετοιμασμένη Φινλανδία, που με τα επιθετικά «όπλα» των Μάτιλα και Γιοκέλα κράτησε τον έλεγχο του αγώνα και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό. Το ζευγάρι του τελικού και του μικρού τελικού θα προκύψει μετά το δεύτερο ημιτελικό μεταξύ Ισραήλ και Τσεχίας, με το Ισραήλ να είναι η μόνη αήττητη ομάδα στη διοργάνωση.

Στο πρώτο σετ, οι Φινλανδοί ξεκίνησαν δυνατά (προβάδισμα 2-5), αλλά η Ελλάδα απάντησε με σερί, παίρνοντας το προβάδισμα 6-5. Παρόλα αυτά, ο Γιοκέλα χάρισε ξανά προβάδισμα στην ομάδα του, η οποία με σερί 9-0 πήρε διαφορά (9-17). Παρά τις αλλαγές στην ελληνική ομάδα, οι Φινλανδοί κατέκτησαν το σετ με 25-19.

Το δεύτερο σετ ήταν πιο ισορροπημένο, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ έως το 19-19. Η Ελλάδα κατάφερε να περάσει για πρώτη φορά μπροστά (21-20), αλλά οι Φινλανδοί αντέδρασαν και με κρίσιμους πόντους πήραν το σετ με 25-23.

Στο τρίτο σετ, η Φινλανδία πήρε νωρίς προβάδισμα και η ελληνική ομάδα δεν κατάφερε να το ανατρέψει ποτέ. Οι φιλοξενούμενοι επικράτησαν με 25-20 και προκρίθηκαν στον τελικό, αφήνοντας την Ελλάδα να διεκδικήσει την τρίτη θέση.

Τα σετ: 0-3 (19-25, 23-25, 20-25)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.