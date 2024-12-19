Στην τεχνική ηγεσία της Γουλβς μέχρι το καλοκαίρι του 2026 ο Βίτορ Περέιρα

Στην εποχή Βίτορ Περέιρα περνά και επίσημα η Γουλβς.

Το απόγευμα της Πέμπτης (19/12), οι «λύκοι» ανακοίνωσαν με κάθε επισημότητα την έναρξη της συνεργασίας τους με τον άλλοτε προπονητή του Ολυμπιακού, ο οποίος και αναλαμβάνει τις τύχες του συλλόγου για τον επόμενο ενάμισι χρόνο, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2026.

Ο 56χρονος Πορτογάλος τεχνικός, που είχε περάσει από τον πάγκο των «ερυθρόλευκων» το πρώτο εξάμηνο του 2015, καλείται να αντιστρέψει το κλίμα στις τάξεις της Γουλβς και να την επαναφέρει στον δρόμο των επιτυχιών, αφού, ο βρετανικός σύλλογος βρίσκεται στην προτελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα της Premier League με μόλις 9 βαθμούς (2-3-11).

Θυμίζουμε πως τον τελευταίο χρόνο, ο Περέιρα εργαζόταν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στην Αλ Σαμπάμπ, ενώ νωρίτερα, είχε περάσει από τους πάγκους των Φενέρ, Κορίνθιανς και Φλαμένγκο.

Welcome to Wolves, Vitor 🤝 — Wolves (@Wolves) December 19, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.