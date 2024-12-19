Μετά την εκδοχή του ΠΑΟΚ, ήρθε κι αυτή της ΑΕΚ για την ένταση που υπήρξε στο φινάλε του προημιτελικού Κυπέλλου των δύο ομάδων στην OPAP Arena.

Οι «κιτρινόμαυροι» αναφέρουν πως υπήρχε προσυνεννόηση των δύο ομάδων για να γίνει κάθε προσπάθεια να κυλήσει το ματς ομαλά και χωρίς προκλήσεις, ενώ μάλιστα η γηπεδούχος υποδέχτηκε την αποστολή των φιλοξενούμενων με γλυκά από την Κωνσταντινούπολη.

Στην διάρκεια του ματς η ΑΕΚ τονίζει ότι δεν υπήρξε τίποτα επιλήψιμο, εκτός από τις χειρονομίες του προπονητή του ΠΑΟΚ προς το τέλος του αγώνα. Επρόκειτο για κινήσεις παρόμοιες με αυτές του τελευταίου αγώνα πρωταθλήματος και χαρακτηρίζονται από την «Ένωση» ως ακραίες προκλήσεις προς τον κόσμο της ομάδας.

Τέλος, ο Μάριος Ηλιόπουλος ενοχλημένος από τη μη τήρηση όσων είχαν συμφωνήσει για ήρεμο κλίμα, μετά το τέλος του ματς σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο παρατηρητή και με την συναίνεση των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, ζήτησε και μίλησε με τον Λουτσέσκου. Πήγε εντελώς μόνος του, είπε όσα είχε να πει στον προπονητή χωρίς να υπάρχει τίποτε υβριστικό ή προσβλητικό και έφυγε.

