Η πλευρά του ΠΑΟΚ θεωρεί πως ο Μάριος Ηλιόπουλος είχε απαράδεκτη συμπεριφορά μετά τον προημιτελικό Κυπέλλου και ευθύνεται για όσα συνέβησαν στα αποδυτήρια.

Όπως αναφέρουν από πλευράς ΠΑΟΚ, ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ ζήτησε μέσω των παρατηρητών του αγώνα μετά το τέλος του ντέρμπι να μιλήσει με τον Ραζβάν Λουτσέσκου, δίνοντας την αίσθηση πως είχε πρόθεση να χαμηλώσουν οι τόνοι. Ο αντιπρόεδρος των Θεσσαλονικέων, Κυριάκος Κυριάκος, ενημερώθηκε σχετικά από τους παρατηρητές, αλλά τους απάντησε ότι θα περιμένει να ηρεμήσει ο προπονητής από την υπερένταση του αγώνα για πέντε λεπτά, προτού τον ρωτήσει για το αν δέχεται την επίσκεψη Ηλιόπουλου.

Από την πλευρά του ΠΑΟΚ αναφέρουν πως μόλις ένα λεπτό μετά, ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ έκανε κίνηση να προσεγγίσει τα αποδυτήρια των φιλοξενούμενων, αλλά ενημερώθηκε από τον κ. Κυριάκο ότι δεν έχει ακόμη ρωτήσει τον προπονητή και μάλιστα είπε τρεις φορές στον κ. Ηλιόπουλο να μην μπει.

Ο τελευταίος, σύμφωνα με τον ΠΑΟΚ, επιχείρησε να μπει και τότε ο κ. Κυριάκος τον έσπρωξε προς τα έξω και ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ απομακρύνθηκε αφού σήκωσε το δάχτυλο κάνοντας χειρονομία. Οι Θεσσαλονικείς τονίζουν πως όσα έγιναν έχουν καταγραφεί από τους παρατηρητές που ήταν παρόντες και πως είναι σαφές ότι δεν υπήρχε η παραμικρή πρόκληση από πλευράς Λουτσέσκου που να δικαιολογεί το ξέσπασμα του κ. Ηλιόπουλου.

Όσον αφορά στην ένταση στο χώρο του πάρκινγκ, ο ΠΑΟΚ θεωρεί πως παρότι δεν έπρεπε να υπάρχει κόσμος εκεί και έγιναν χειρονομίες που εκνεύρισαν την αποστολή της ομάδας μαζί με την μεγάλη αναμονή για την αναχώρηση από το γήπεδο, το θέμα πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις από τις πραγματικές με σκοπό να… υποβαθμιστούν όσα έγιναν στα αποδυτήρια.

Τέλος, από τον ΠΑΟΚ καταγγέλλεται πως ο Ρομπέρτο Περέιρα έβρισε χυδαία τον Λουτσέσκου στη διάρκεια του αγώνα, αλλά δεν τιμωρήθηκε.



