Στην τελική ευθεία του Νετζήπογλου στον Ολυμπιακό!

Τα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού προβάρει ο Όμηρος Νετζήπογλου! Ο Νίκος Ζέρβας μετέδωσε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 την πληροφορία ότι οι Πειραιώτες βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του παίκτη από την ΑΕΚ!

Όπως τόνισε, τις τελευταίες ημέρες υπάρχουν επαφές όλων των εμπλεκόμενων πλευρών, που βαίνουν καλώς, και ο 22χρονος γκαρντ αναμένεται να μετακομίσει στο λιμάνι, υπογράφοντας, πιθανότατα, για τέσσερα χρόνια. Αυτό, ουσιαστικά, που απομένει είναι ο Ολυμπιακός να καταβάλει στην Ένωση το buyout ύψους 150.000 ευρώ, ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Έχει διορία έως τη Δευτέρα 30 Ιουνίου, ωστόσο πρόκειται να κινήσει τις διαδικασίες νωρίτερα.



Με την απόκτηση και του Νετζήπογλου ο Ολυμπιακός θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο το ελληνικό του στοιχείο. Ήδη, θυμίζουμε, έχει πάρει και τον Αντώνη Καραγιαννίδη από τον Προμηθέα για τα επόμενα πέντε χρόνια.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.