Στον Παναθηναϊκό ο ταλαντούχος μέσος, Ζαχαρίας Πετούσης

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την προσθήκη του 16χρονου μέσου, Ζαχαρία Πετούση, στα τμήματα υποδομής του, επενδύοντας στον ταλαντούχο ποδοσφαιριστή που έχει διατελέσει και αρχηγός της Εθνικής ομάδας Παίδων!

Η προσθήκη αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα και της γενικότερης αναδιάρθρωσης στο κομμάτι των ακαδημιών, με τον Θόδωρο Ελευθεριάδη να έχει προσληφθεί πριν από λίγο καιρό ως τεχνικός διευθυντής για τα τμήματα υποδομής του συλλόγου, χαίροντας της εκτίμησης του Τάκη Φύσσα.

Ο σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού και πρέσβης του Παναθηναϊκού υποδέχθηκε τον Ζαχαρία Πετούση και ήταν παρών για την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου του 16χρονου.

Ο νεαρός χαφ μέχρι και το καλοκαίρι του 2025 βρισκόταν στις ακαδημίες του ΟΦΗ και ξεχώριζε με τις επιδόσεις του, φτάνοντας ν’ αποτελεί βασικό στέλεχος της Εθνικής Παίδων και να έχει φορέσει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού με τη γαλανόλευκη φανέλα!

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Ζαχαρία Πετούση. Ο Πετούσης υπέγραψε τριετές συμβόλαιο ερχόμενος με μεταγραφή από τις ακαδημίες του ΟΦΗ.

Ο ταλαντούχος 16χρονος χαφ γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 7 Μαΐου του 2009 και ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο σε ηλικία 6 ετών στην ομάδα του Λίντο της Κρήτης. Στη συνέχεια και μέχρι τον Ιούνιο του 2025 αγωνίστηκε στην ακαδημία του ΟΦΗ, όπου και ξεχώρισε με τις αγωνιστικές του επιδόσεις. Είναι βασικό στέλεχος της Εθνικής Παίδων, στην οποία έχει διατελέσει και αρχηγός της.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του πρώτου του συμβολαίου ο Ζαχαρίας Πετούσης ανέφερε:

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που πλέον θα ανήκω στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Το πρώτο επαγγελματικό μου συμβόλαιο αποτελεί μια επιβράβευση για μένα και μου δίνει το κίνητρο να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, προκειμένου να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη που μου έδειξε η ομάδα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια του Παναθηναϊκού για την ευκαιρία που μου δίνει».

Τον συγχαίρουμε και του ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με το Σύλλογο.

