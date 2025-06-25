Κλείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο του αγγλικού ποδοσφαίρου. Ο Άνταμ Λαλάνα μετά από 20 χρόνια ακατάπαυστης προσφοράς στο άθλημα, πήρε τη μεγάλη απόφαση και αποχωρεί από την ενεργό δράση.

Σε ηλικία 37 ετών μεσοεπιθετικός άφησε το στίγμα του στο αγγλικό ποδόσφαιρο και πλέον πρόκειται να απολαύσει την συνταξιοδότηση του.

Ο Λαλάνα πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του με τη φανέλα της Σαουθάμπτον, καταγράφοντας συνολικά 249 συμμετοχές, πετυχαίνοντας 48 γκολ, ενώ με τη Λίβερπουλ πραγματοποίησε 123 εμφανίσεις, σκοράροντας συνολικά 18 γκολ. Επιπλέον αξίζει να σημειωθεί ότι αγωνίστηκε και με την εθνική του ομάδα σε 34 παιχνίδια, πετυχαίνοντας τρία τέρματα.

Αναλυτικά το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Άνταμ Λαλάνα:

«Καθώς ολοκληρώνω την καριέρα μου ως παίκτης, το κάνω με ένα συντριπτικό αίσθημα ευγνωμοσύνης και υπερηφάνειας.

Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευγνώμων για τις ευκαιρίες που μου δόθηκαν και την υποστήριξη που έλαβα στην πορεία.

Χρωστάω τόσα πολλά σε τόσους πολλούς σε ένα τέτοιο ταξίδι - είναι αδύνατο να τους κατονομάσω όλους, αλλά σε όλους αυτούς να ξέρετε πόσο ευγνώμων είμαι. Δεν θα μπορούσα να τα καταφέρω χωρίς εσάς.

