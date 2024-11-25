Με το γκολ του εναντίον της Αλ Καντισίγια σε αγώνα πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας για την Αλ Νασρ (1-2) στις 23 Νοεμβρίου, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος παίκτης στην παγκόσμια ιστορία του ποδοσφαίρου που σκόραρε εναντίον 200 διαφορετικών ομάδων: 152 συλλόγους και 48 εθνικές ομάδες.

Στην κορυφή της κατάταξης με τους συλλόγους που έχει σκοράρει τις περισσότερες φορές- σύμφωνα με τη Διεθνή Oμοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS)- βρίσκεται η Σεβίλλη με 27 σε μόλις 18 αγώνες. Μάλιστα, η Σεβίλλη βρίσκεται στην πρώτη θέση και για τον Λιονέλ Μέσι (38 γκολ).

Συνολικά, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει παίξει εναντίον 270 ομάδων (198 σύλλογοι, 72 εθνικές ομάδες). Οκτώ από τις 72 ομάδες που δεν έχει σκοράρει εναντίον τους, τις έχει αντιμετωπίσει από τρεις έως πέντε φορές. Τέταρτο αγαπημένο του θύμα είναι η Μπαρτσελόνα, με 20 γκολ σε 34 αγώνες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.