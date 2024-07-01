Παίκτης της Μπενφίκα με κάθε επισημότητα είναι ο Βαγγέλης Παυλίδης!

Οι «αετοί» ανακοίνωσαν το μεσημέρι της Δευτέρας (01/07) την απόκτηση του Έλληνα επιθετικού, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε πενταετές συμβόλαιο έως το 2029.

Οι Πορτογάλοι φέρεται να τα βρήκαν με την Άλκμααρ με ένα ποσό στα 17 εκατ. ευρώ (συν 2 εκατ. ευρώ ως μπόνους), αναρτώντας στα social media ένα υπέροχο βίντεο με τους Κώστα Κατσουράνη και Ανδρέα Σάμαρη που έχουν αγωνιστεί στο σύλλογο να τον καλωσορίζουν.

«Θα προσπαθήσω να τιμήσω την ιστορία των Ελλήνων στο σύλλoγο», ανέφερε ο διεθνής φορ που έκανε το μεγάλο βήμα στην καριέρα του μετά από μια απόλυτα πετυχημένη παρουσία στα γήπεδα της Ολλανδίας.

