Είναι ένας από τους κορυφαίους προπονητές του 21ου αιώνα, υπήρξε ένας πολύ αξιόλογος μέσος, αλλά πολύ πριν καταξιωθεί στην κορυφή του ποδοσφαίρου, ο Πεπ Γκουαρντιόλα είχε δείξει και άλλα… ταλέντα.

Ένα βίντεο που ήρθε στην επιφάνεια, απαθανατίζει τον 53χρονο πλέον τεχνικό σε ρόλο μοντέλο να κάνει πασαρέλα σε επίδειξη μόδας του διάσημου Καταλανού σχεδιαστή μόδας Αντόνιο Μιρό το 1993, δηλαδή πριν από 31 χρόνια.

Τότε ο 22χρονος Πεπ ήταν ήδη μέλος της «Μπάρτσα» και η συμμετοχή του σε επίδειξη μόδας δεν άρεσε καθόλου στον τότε προπονητή της ομάδας, Γιόχαν Κρόιφ. Ο Ολλανδός θρύλος είχε τιμωρήσει τον Γκουαρντιόλα, ο οποίος δεν έκανε ξανά το ίδιο «λάθος», παρότι είχε αρκετές προτάσεις.

