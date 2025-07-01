Νέα σελίδα για τον ΟΦΗ. Μετά από συνάντηση που είχαν το μεσημέρι της Τρίτης ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και ο Ηλίας Πουρσανίδης εκ μέρους της διοίκησης της ΠΑΕ ΟΦΗ, οριστικοποιήθηκε η συμφωνία παραχώρησης του Παγκρητίου Σταδίου.

Η συμφωνία είναι για πέντε συν πέντε χρόνια και η ΠΑΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να φέρει το γήπεδο σε κατάσταση πλήρους λειτουργικότητας. Μπορεί το Παγκρήτιο να χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα σε δύο φιλικά της Εθνικής ομάδας, ωστόσο απαιτούνται μια σειρά από εργασίες για να επανέλθει σε μια κανονικότητα, με τα εγγειοβελτιωτικά και τα αποστραγγιστικά έργα στο δάπεδα του σταδίου να βρίσκονται σε προτεραιότητα.

Παράλληλα, ο ΟΦΗ επωμίζεται και το κόστος για πλήρη αλλαγή του αγωνιστικού χώρου, τοποθέτηση καμερών, τουρνικέ και άλλες εργασίες που πρόκειται να γίνουν. Οι ανακοινώσεις για τη συμφωνία αναμένονται άμεσα.

