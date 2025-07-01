Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο ΟΦΗ «μετακομίζει» στο Παγκρήτιο - Συμφωνία για 5+5 χρόνια

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία ανάμεσα στον σύλλογο της Κρήτης και τον Δήμο Ηρακλείου - Ποιες υποχρεώσεις αναλαμβάνει ο ΟΦΗ

Παγκρήτιο

Νέα σελίδα για τον ΟΦΗ. Μετά από συνάντηση που είχαν το μεσημέρι της Τρίτης ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και ο Ηλίας Πουρσανίδης εκ μέρους της διοίκησης της ΠΑΕ ΟΦΗ, οριστικοποιήθηκε η συμφωνία παραχώρησης του Παγκρητίου Σταδίου.

Η συμφωνία είναι για πέντε συν πέντε χρόνια και η ΠΑΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να φέρει το γήπεδο σε κατάσταση πλήρους λειτουργικότητας. Μπορεί το Παγκρήτιο να χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα σε δύο φιλικά της Εθνικής ομάδας, ωστόσο απαιτούνται μια σειρά από εργασίες για να επανέλθει σε μια κανονικότητα, με τα εγγειοβελτιωτικά και τα αποστραγγιστικά έργα στο δάπεδα του σταδίου να βρίσκονται σε προτεραιότητα.

Παράλληλα, ο ΟΦΗ επωμίζεται και το κόστος για πλήρη αλλαγή του αγωνιστικού χώρου, τοποθέτηση καμερών, τουρνικέ και άλλες εργασίες που πρόκειται να γίνουν. Οι ανακοινώσεις για τη συμφωνία αναμένονται άμεσα.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΟΦΗ Παγκρήτιο ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark