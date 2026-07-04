Παγκάκης: Αποτίμηση προετοιμασίας, τι του άρεσε σε Νίστρουπ και παίκτες (vid)

Ο Παναθηναϊκός τελειώνει την καλοκαιρινή του προετοιμασία, με ένα δυνατό φιλικό παιχνίδι απέναντι στον Άγιαξ. Ο Νίκος Παγκάκης, ο οποίος βρίσκεται στο Άπελντοορν για χάρη των ”πράσινων”, κάνει την αποτίμηση αυτών των δύο βδομάδων, για τον Τζέικομπ Νίστρουπ και τους παίκτες του.

Αναλυτικά αναφέρει: ”Τι είδαμε αυτές τις μέρες; Πάμε στον απολογισμό. Όσον αφορά το τεχνικό επιτελείο, είδαμε τον κόουτς να δουλεύει μεθοδικά. να δουλεύει με τους βοηθούς του, με κάποιους από αυτούς να προέρχονται από άλλες ομάδες. Να τους βάζει στο κόλπο και να γίνονται όλοι μία οικογένεια.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.