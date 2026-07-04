Η Hello Kitty κατακτά το Σικάγο με το μεγαλύτερο καφέ του κόσμου

Το μεγαλύτερο Hello Kitty καφέ παγκοσμίως, άνοιξε τις ροζ πόρτες του πριν από λίγες ημέρες, στη Λεωφόρο Μίσιγκαν 360 στην καρδιά του Σικάγο. Το νέο θεματικό καφέ της Sanrio, με έκταση που αγγίζει τα 740τ.μ., εκτείνεται σε δύο επίπεδα και αποτελεί το πρώτο κατάστημα του είδους στα μεσοδυτικά των ΗΠΑ.

Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι του προσφέρουν στους επισκέπτες μια εντυπωσιακή πανοραμική θέα της πόλης και του ποταμού Σικάγο. Παράλληλα, περιλαμβάνει αποκλειστικά προϊόντα, ξεχωριστές λιχουδιές και μια μοναδική εμπειρία απογευματινού τσαγιού.

Το μενού συνδυάζει την παιχνιδιάρικη παρουσίαση με εκλεκτές γευστικές επιλογές. Οι λάτρεις του μπραντ μπορούν να απολαύσουν φρεσκοψημένες βάφλες σε σχήμα φιόγκου, ιδιαίτερα ροφήματα και φρέσκες λεμονάδες με μια μεγάλη ποικιλία από γλυκά εμπνευσμένα από τη Hello Kitty και την παρέα της, όπως θεματικά μπισκότα και πολύχρωμα μακαρόν σε γεύσεις βανίλιας, πράσινου τσαγιού, φράουλας, αλμυρής καραμέλας και σμέουρου.

Ένα από τα αποκλειστικά χαρακτηριστικά του καταστήματος είναι το «Bow Room», ένας VIP χώρος που προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία απογευματινού τσαγιού, που είναι διαθέσιμη μόνο με κράτηση. Μπορεί να φιλοξενήσει έως και 50 άτομα και διαθέτει αυτόνομη είσοδο, θεματική διακόσμηση, photobooths, καθώς και εντυπωσιακά, διαδραστικά σκηνικά, ιδανικά για περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η διακόσμηση του καφέ αντανακλά τη χαρακτηριστική γοητεία της Hello Kitty μέσα από μια παλέτα ροζ και μπλε τόνων, με διακριτικές αρχιτεκτονικές αναφορές στον χαρακτήρα της πόλης. Στο εσωτερικό λειτουργεί επίσης ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος λιανικής πώλησης με συλλεκτικά αντικείμενα. Όσον αφορά τη χωρητικότητα, το εξωτερικό αίθριο επί της Wacker Drive μπορεί να φιλοξενήσει 40 άτομα, ενώ η κεντρική σάλα διαθέτει καθίσματα για 60 επισκέπτες.

Η Hello Kitty που δημιουργήθηκε από την Sanrio το 1974, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες παγκοσμίως. Στην παρέα της βρίσκονται και άλλοι αγαπημένοι ήρωες όπως οι My Melody, Kuromi, Cinnamoroll, Pompompurin, Keroppi και Badtz-Maru. Σύμφωνα με το Chicago Star, τα προϊόντα του διάσημου franchise έχουν παρουσία σε περισσότερες από 130 χώρες.

Πηγή: skai.gr

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