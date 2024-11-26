Στη Μονακό ο Βασίλης Σπανούλης - Ντεμπούτο με Παναθηναϊκό

Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ο νέος προπονητής της Μονακό! Όπως μεταδίδουν γαλλικά Μέσα, ο τεχνικός της Εθνικής μας ομάδας ταξίδεψε σήμερα (26/11) στο Πριγκιπάτο και εκεί συναντήθηκε με τους ανθρώπους της ομάδας, με τους οποίους συζήτησε και συμφώνησε να αναλάβει το «τιμόνι» της! Μια πρώτη κουβέντα από κοντά είχε γίνει και το περασμένο Σάββατο, στη Θεσσαλονίκη, αλλά τότε ακόμη δεν είχαν δώσει τα χέρια οι δύο πλευρές.

Τις τελευταίες ημέρες και μετά την αποχώρηση του Σάσα Ομπράντοβιτς το όνομα του ''Kill Bill'' έπαιζε δυνατά για τον πάγκο της Μονακό. Μετά το ματς της Ελλάδας απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία, την Κυριακή (24/11), ο Σπανούλης ρωτήθηκε σχετικά με το μέλλον του, αρνήθηκε, ωστόσο, ευγενικά να πει στους δημοσιογράφους το παραμικρό για τη Μονακό. Αρκέστηκε μόνο να αναφέρει «θα δούμε», σημειώνοντας ότι είναι άδικο για τα παιδιά της «γαλανόλευκης» να σταθεί στο δικό του θέμα.

Δύο ημέρες μετά, λοιπόν, ήρθε η οριστική εξέλιξη, με τον Σπανούλη να αναλαμβάνει τη Μονακό! Το μόνο, ουσιαστικά, που απομένει είναι η ανακοίνωση, που θα βγει είτε απόψε είτε το πρωί της Τετάρτης. Σε κάθε περίπτωση και με δεδομένο ότι η συμφωνία επήλθε σήμερα, ο 42χρονος κόουτς τα έφερε έτσι η μοίρα, που θα κάνει το ντεμπούτο του στην Ευρωλίγκα ως προπονητής απέναντι στον Παναθηναϊκό, την Παρασκευή, στο ΟΑΚΑ, ενώ ακολουθεί την Τρίτη το εντός έδρας παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Η Μονακό θα είναι ο τρίτος προπονητικός σταθμός για τον Σπανούλη μετά το Περιστέρι και την Εθνική Ελλάδας, στην οποία, φυσικά, θα συνεχίσει να βρίσκεται, τουλάχιστον μέχρι το 2025, όταν και λήγει το τρέχον συμβόλαιό του. Άλλωστε, στις συζητήσεις μεταξύ Σπανούλη και Μονακό τονίστηκε εξαρχής από την πλευρά του πρώτου ότι βασική προϋπόθεση για να συμφωνήσει είναι να παραμείνει στον πάγκο της «γαλανόλευκης» -όπως είχε γίνει και με τον Δημήτρη Ιτούδη όταν ακόμη ήταν προπονητής στη Φενέρμπαχτσε. Οι Μονεγάσκοι δεν είχαν θέμα με αυτό και αφού τακτοποιήθηκαν όλες οι λεπτομέρειες, το deal έκλεισε.

Πηγή: skai.gr

