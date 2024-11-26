Λογαριασμός
Κολύμβηση: Η Πλατανιώτη υποψήφια για κορυφαία του κόσμου το 2024

Η Ευαγγελία Πλατανιώτη είναι μεταξύ των πέντε κορυφαίων αθλητριών για το 2024 στην καλλιτεχνική κολύμβηση και διεκδικεί το πρώτο βραβείο

Ευαγγελία Πλατανιώτη

Υποψήφια για το βραβείο της κορυφαίας αθλήτριας του κόσμου για το 2024 στην καλλιτεχνική κολύμβηση είναι η Ευαγγελία Πλατανιώτη.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία κατέκτησε ένα χρυσό και ένα ασημένιο μετάλλιο στο σόλο στο Παγκόσμιο της Ντόχα, βρίσκεται μεταξύ των πέντε αθλητριών που ανακοίνωσε η World Aquatics ότι θα διεκδικήσουν το βραβείο, μαζί με τη Ζακλίν Σιμονό από τον Καναδά, τη Χουιγιάν Σου από την Κίνα, την Κλάρα Μπλέγερ από τη Γερμανία και την Κάιρα Χέβερτς από την Αρούμπα.

Η νικήτρια θα αναδεχθεί μέσα από ψηφοφορία του κοινού στον λογαριασμό της παγκόσμιας ομοσπονδίας στο Instagram και τις ψήφους της αρμόδιας επιτροπής.

Πηγή: sport-fm.gr

