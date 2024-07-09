Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στη Φιορεντίνα από τη Γιουβέντους ο Κεν

Την απόκτηση του Μόιζ Κεν από τη Γιουβέντους ανακοίνωσε η Φιορεντίνα.  

Στη Φιορεντίνα από τη Γιουβέντους ο Κεν

Στη Φιορεντίνα και επίσημα ο Μόιζ Κεν!

Την απόκτηση του 24χρονου επιθετικού, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029, ολοκληρώνοντας και τη δεύτερη εποχή του στη Γιουβέντους, ανακοίνωσαν οι «βιόλα».

Η «Γηραιά Κυρία» θα βάλει τουλάχιστον 13 εκατ. ευρώ στα ταμεία της, ενώ το ποσό μπορεί να αυξηθεί στα 18 εκατ. μαζί με τα μπόνους.

Η περασμένη σεζόν ήταν κακή για τον Κεν, ο οποίος έκανε 20 συμμετοχές, δίχως να σημειώσει γκολ ή να μοιράσει ασίστ.

Ο Κεν έπαιξε την περίοδο 2016-19 στη «Γιούβε», αλλά και το 2021-24, πραγματοποιώντας 123 συμμετοχές, συνδυάζοντάς τες με 22 γκολ και 3 ασίστ. Στο παρελθόν έχει παίξει στις Ελλάς Βερόνα, Έβερτον και Παρί Σεν Ζερμέν.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γιουβέντους
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark