Στη Φιορεντίνα από τη Γιουβέντους ο Κεν

Στη Φιορεντίνα και επίσημα ο Μόιζ Κεν!

Την απόκτηση του 24χρονου επιθετικού, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029, ολοκληρώνοντας και τη δεύτερη εποχή του στη Γιουβέντους, ανακοίνωσαν οι «βιόλα».

Ufficiale | Moise Kean, cessione a titolo definitivo alla Fiorentina



In bocca al lupo! — JuventusFC (@juventusfc) July 9, 2024

Η «Γηραιά Κυρία» θα βάλει τουλάχιστον 13 εκατ. ευρώ στα ταμεία της, ενώ το ποσό μπορεί να αυξηθεί στα 18 εκατ. μαζί με τα μπόνους.

Η περασμένη σεζόν ήταν κακή για τον Κεν, ο οποίος έκανε 20 συμμετοχές, δίχως να σημειώσει γκολ ή να μοιράσει ασίστ.

Ο Κεν έπαιξε την περίοδο 2016-19 στη «Γιούβε», αλλά και το 2021-24, πραγματοποιώντας 123 συμμετοχές, συνδυάζοντάς τες με 22 γκολ και 3 ασίστ. Στο παρελθόν έχει παίξει στις Ελλάς Βερόνα, Έβερτον και Παρί Σεν Ζερμέν.

