Σε μια περίοδο και ανασύνταξης ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν, ο Ντίνος Μήτογλου έκανε τον απολογισμό της περασμένης χρονιάς με τον Παναθηναϊκό, μιλώντας στο επίσημο app της ΚΑΕ, «CLUB 1908».

Ο Έλληνας φόργουορντ μίλησε για όσα έφταιξαν και η σεζόν δεν έκλεισε ιδανικά για το «τριφύλλι», τονίζοντας ωστόσο πως η εξέλιξη αυτή πείσμωσε ακόμη περισσότερο τον ίδιο και τους συμπαίκτες του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην ιδιαίτερη σημασία του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», το οποίο φέτος θα φιλοξενηθεί για πρώτη φορά στην Αυστραλία, τον Σεπτέμβριο, μεταφέροντας το πνεύμα και την ιστορία του Παναθηναϊκού εκτός συνόρων.

Aναλυτικά όσα είπε:

Για το ότι βρίσκεται από νωρίς το καλοκαίρι στο ΟΑΚΑ για προπονήσεις:

«Ναι, καλοκαίρι πάλι εδώ. Ξεκουραστήκαμε, είχαμε τον χρόνο να αδειάσουμε λίγο τα μυαλά μας και μετά από λίγο χρονικό διάστημα πρέπει να επιστρέψουμε να δουλέψουμε το κορμί μας και να βελτιώσουμε το παιχνίδι μας. Επέστρεψα για να κάνω προπονήσεις, ώστε να ενισχύσω την Εθνική το καλοκαίρι και μετά τον Παναθηναϊκό».

Για τη γεύση που του άφησε η προηγούμενη σεζόν:

«Δεν μου άφησε καλή γεύση, προφανώς γιατί χάσαμε. Αν κάποιος έλεγε κάτι θετικό, σίγουρα δεν θα ήταν καλό. Πόνεσα πολύ και στεναχωρήθηκα γιατί πίστευα πολύ στην ομάδα πέρυσι. Μπορούσαμε να κερδίσουμε τουλάχιστον έναν από τους δύο τίτλους. Το γεγονός ότι χάσαμε και την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα μας πεισμώνει πιο πολύ, και έτσι πρέπει να βλέπουμε και την επόμενη σεζόν».

Για το τι έφταιξε και έκλεισε αρνητικά η χρονιά:

«Ειδικά στους τελικούς, δεν παίξαμε τόσο σκληρά όσο έπρεπε, αλλά δεν μπορέσαμε να διαχειριστούμε καλύτερα καταστάσεις. Σίγουρα μας επηρέασαν οι τραυματισμοί, ειδικά για 1-1,5 μήνα όταν τραυματίστηκε ο Ματίας, ήμασταν πολύ δεμένοι μαζί του. Καταφέραμε να ανταπεξέλθουμε, πήγαμε στο Final Four και τον περιμένουμε με ανοιχτές αγκαλιές για την καινούργια σεζόν».

Για το πώς νιώθει ο ίδιος ενόψει της νέας σεζόν:

«Νιώθω εξαιρετικά γιατί μπόρεσα να ξεκουραστώ, να αδειάσει λίγο το μυαλό μου, και ταυτόχρονα να δουλέψω λίγο το κορμί μου και να βελτιώσω κάποια πράγματα. Κάθε μέρα που περνάει, μαθαίνεις από το μπάσκετ, μαθαίνεις να ζυγίζεις τις καταστάσεις εντός και εκτός των γραμμών. Ωρίμασα και μεγάλωσα πολύ, και παικτικά βελτίωσα πολλά πράγματα».

Για την πρώτη σεζόν με glass floor:

«Το glass floor είναι πάρα πολύ ωραίο. Πολλοί φίλοι με ρωτάνε πως είναι η αίσθηση. Εντυπωσιάζει πάρα πολύ, είναι όμορφο να παίζεις σε glass floor. Έχει πάει σε άλλο level το γήπεδό μας. Έχω συνηθίσει και μου αρέσει πάρα πολύ, σε παρκέ πλέον δυσκολεύομαι λίγο».

Για τον χαμό με τα διαρκείας:

«Το έχω πει πολλές φορές ότι ο έκτος παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο κόσμος του. Στις καλές και στις δύσκολες μέρες είναι πάντα εκεί και μας στηρίζει. Εφόσον έχει γίνει αυτή η προσπάθεια εδώ και δύο χρόνια, η στήριξη του κόσμου είναι απίστευτη, τους ευχαριστούμε, θα βάλουμε τα δυνατά μας να κάνουμε τρομερά πράγματα».

Για την υποδοχή του κόσμου στο ΟΑΚΑ μετά από τον τέταρτο τελικό:

«Πιστεύω είναι από τις πολύ λίγες φορές που σαν παίκτης είσαι τυχερός σε αυτό το επίπεδο να δεις την πραγματική ομορφιά του ωραίου αθλητισμού. Οι φίλαθλοί μας γνωρίζουν τις καταστάσεις. Είτε στα καλά είτε στα άσχημα είναι πάντα δίπλα μας. Όπως στον 4ο τελικό, όταν χάσαμε το πρωτάθλημα το καλοκαίρι. Τραγουδούσαν, βρίσκονταν πάνω από 1.000 - 2.000 άτομα εδώ πέρα. Κάτι που δεν το βλέπεις συχνά. Γενικά πέρσι βίωσα καταστάσεις με τον κόσμο, που δεθήκαμε. Όπως η ανοιχτή προπόνηση που ήρθε τόσος κόσμος. Στα δύσκολα! Δεν είναι μόνο τα εύκολα. Κάποιοι άνθρωποι κοιτάνε όλη την εικόνα. Έχω να τους πω μόνο ένα μεγάλο "ευχαριστώ". Το εκτιμάμε πάρα πολύ και θα κάνουμε τα πάντα να βάλουμε ένα μεγάλο χαμόγελο στο πρόσωπό τους, γι' ακόμη μία φορά».

Για το 7ο Τουρνουά "Παύλος Γιαννακόπουλος" στην Αυστραλία:

«Αν με ρωτούσες πριν από χρόνια, θα σου έλεγα... στην Αυστραλία; Δεν πίστευα ποτέ ότι θα μπορούσα να κάνω ένα ταξίδι με τον Παναθηναϊκό στην Αυστραλία. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί αυτές είναι εμπειρίες ζωής. Ταυτόχρονα όμως δείχνει πόσο μεγάλο μέγεθος είναι τόσο αυτό το Τουρνουά όσο κι ο Παναθηναϊκός».

Για τη μεγαλύτερη κληρονομιά του Παύλου Γιαννακόπουλου στον οργανισμό και τον σύλλογο:

«Από αυτά που έχω ακούσει κι έχω διαβάσει, πέρα ότι μεγάλωσε μπασκετικά τον Παναθηναϊκό και τον έκανε ευρωπαϊκό τέρας σε όλες τις διοργανώσεις. Έκανε παιδιά, όχι φιλάθλους, να αγαπήσουν τον Παναθηναϊκό από άλλες ομάδες. Να αγαπήσεις τον Παναθηναϊκό, χωρίς να είσαι Παναθηναϊκός. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο και σίγουρα το χρειαζόμαστε».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.