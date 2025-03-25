Παναθηναϊκός: Άνω κάτω η Εθνική Ουρουγουάης, τι γίνεται με Πελίστρι (vid)

Η Ουρουγουάη ηττήθηκε με 0-1 από την Αργεντινή τα ξημερώματα της Παρασκευής προς Σάββατο, σε αγώνα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, το οποίο θα διοργανωθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά τον αγώνα, επικράτησε ένταση στα αποδυτήρια, με αποτέλεσμα ο Μαρσέλο Μπιέλσα να μην συμπεριλάβει κάποιους παίκτες στην αποστολή για τον αγώνα της Τρίτης με την Βολιβία.

