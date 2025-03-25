Μονακό: Matrix... Σπανούλης - Εμφάνιση αλά... Neo στο «Salle Gaston»

Απόψε το βράδυ (20:00), η Μονακό φιλοξενεί τη Ζάλγκιρις στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας, με στόχο τη δεύτερη διαδοχική νίκη και συνολικά τη 19η στη σεζόν, ώστε να παραμείνει σε τροχιά 4άδας.
Πριν από λίγη ώρα, οι αποστολές των δύο ομάδων έφτασαν στο «Salle Gaston Medecin», με τον τεχνικός των Μονεγάσκων, Βασίλη Σπανούλη, να κλέβει την παράσταση με την εμφάνισή του.
Συγκεκριμένα, η Μονακό δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες από την έλευση της αποστολής της ομάδας, με τον «Kill Bill» να ξεχωρίζει, θυμίζοντας τον Νίο από το Matrix.
😎 𝙼𝚊𝚝𝚛𝚒𝚡 𝚖𝚘𝚍𝚎 🔋❎️— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) March 25, 2025
🧩 𝚁𝟹𝟷 🆚️ 𝚉𝚊𝚕𝚐𝚒𝚛𝚒𝚜 𝚊𝚝 𝚑𝚘𝚖𝚎 𝚝𝚘𝚗𝚒𝚐𝚑𝚝 🛡#RocaTeam #EveryGameMatters pic.twitter.com/0fAOOHpQat
