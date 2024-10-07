Επιβεβαιώθηκαν οι… δυσοίωνες προβλέψεις για την κατάσταση του Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο χθεσινό ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό (0-0). Όπως διαπιστώθηκε από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, έχει υποστεί θλάση στους προσαγωγούς και εκτιμάται πως θα μείνει εκτός δράσης για περίπου τρεις εβδομάδες.

Αυτό, πρακτικά, σημαίνει πως χάνει τα παιχνίδια της Εθνικής ομάδας με Αγγλία και Ιρλανδία για το Nations League την Πέμπτη και την Κυριακή, όπως επίσης και τα ματς του Παναθηναϊκού που ακολουθούν με τον ΟΦΗ εκτός έδρας για το πρωτάθλημα (20/10) και την Τσέλσι για το Conference League στο ΟΑΚΑ (24/10). Πλέον θα κάνει αγώνα δρόμου για να παίξει στις 27 Οκτωβρίου απέναντι στον Άρη στο ΟΑΚΑ για το πρωτάθλημα.

