Η είδηση της χρονιάς στην Ευρωλίγκα ή για να είμαστε ακριβείς, η είδηση της… δεκαπενταετίας! Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς και Βασίλης Σπανούλης έθαψαν το… τσεκούρι του πολέμου, άφησαν στην άκρη τις τυπικότητες και τα είπαν μετά το φινάλε του Παρτιζάν-Μονακό.

Οι Σέρβοι άντεξαν στην αντεπίθεση των φιλοξενούμενων και επικράτησαν 78-76 για τη 10η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Ασφαλώς, όμως, δεν ήταν αυτό το γεγονός της ημέρας, αλλά όσα ακολούθησαν του ματς.

Obradovic & Spanoulis ❤️🐐



“It’s been 15 years…” pic.twitter.com/vXsWrisdTD — Vassilis Papandreou (@sili81) November 11, 2025

Έκτοτε, όπου οι δρόμοι τους ενωνόντουσαν, τα βλέμματά τους δεν… συναντιόντουσαν. Είτε μέσα στο γήπεδο ή σε συνεντεύξεις Τύπου. Ακόμα και πέρυσι είχαν μία τυπική χειραψία στην αναμέτρηση της Παρτιζάν με τη Μονακό. Όλα αυτά όμως μέχρι σήμερα…

Vassilis Spanoulis, oyunculuk döneminde Obradovic'in çalıştırdığı Panathinaikos'tan ezeli rakibi Olympiakos'a transfer olmuş ve Obradovic'le arası açılmıştı.



Spanoulis, bugün Obradovic'e koç olarak rakip oldu. Maç öncesi selamlaşma anları.



pic.twitter.com/cEkWCsJpeq — Euroleague Time (@euroleague_time) February 7, 2025

