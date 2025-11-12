Λογαριασμός
Η είδηση της σεζόν: Το θερμό τετ-α-τετ Ομπράντοβιτς-Σπανούλη 15 χρόνια μετά

Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Βασίλης Σπανούλης τα είπαν ξανά μετά από 15 χρόνια

Ομπράντοβιτς Σπανούλης

Η είδηση της χρονιάς στην Ευρωλίγκα ή για να είμαστε ακριβείς, η είδηση της… δεκαπενταετίας! Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς και Βασίλης Σπανούλης έθαψαν το… τσεκούρι του πολέμου, άφησαν στην άκρη τις τυπικότητες και τα είπαν μετά το φινάλε του Παρτιζάν-Μονακό.

Οι Σέρβοι άντεξαν στην αντεπίθεση των φιλοξενούμενων και επικράτησαν 78-76 για τη 10η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Ασφαλώς, όμως, δεν ήταν αυτό το γεγονός της ημέρας, αλλά όσα ακολούθησαν του ματς.

Έκτοτε, όπου οι δρόμοι τους ενωνόντουσαν, τα βλέμματά τους δεν… συναντιόντουσαν. Είτε μέσα στο γήπεδο ή σε συνεντεύξεις Τύπου. Ακόμα και πέρυσι είχαν μία τυπική χειραψία στην αναμέτρηση της Παρτιζάν με τη Μονακό. Όλα αυτά όμως μέχρι σήμερα…

