Παναθηναϊκός: Αισιόδοξος ο Αταμάν για Λεσόρ

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για την παρουσία του σε δεύτερο συνεχόμενο Final Four, καθώς την Τρίτη (20/05) πετάει για Άμπου Ντάμπι, ώστε να διεκδικήσει το όγδοο τρόπαιο Ευρωλίγκας στην ιστορία του.



Ένα από τα μεγάλα ερωτηματικά που υπάρχουν στους «πράσινους» ενόψει των αγωνιστικών υποχρεώσεων, είναι αν θα καταφέρει να αγωνιστεί ο Ματίας Λεσόρ. Ο Γάλλος σέντερ είναι εδώ και μήνες εκτός δράσης με κάταγμα περόνης, έχει φτάσει μία «ανάσα» από την επιστροφή του, και κάνει σαν... τρελός για να παίξει, όμως από πλευράς Παναθηναϊκού δεν υπάρχει η πρόθεση να παρθεί το οποιοδήποτε ρίσκο.

Ο Εργκίν Αταμάν δήλωσε, πάντως, προ ολίγων ημερών, στη media day του «τριφυλλιού» πριν το Final Four, αισιόδοξος για τον ψηλό της ομάδας του. Πράγματι, σε σχετική ερώτηση του γαλλικού Μέσου «SKWEEK», ο Τούρκος τεχνικός απάντησε «Ναι, ο Ματίας θα παίξει μαζί μας. Θα παίξει, γιατί όχι;».



Μένει να φανεί αν πράγματι ο Λεσόρ θα προλάβει να είναι έτοιμος για το Final Four, προσθέτοντας μία πολύτιμη λύση στη φροντ λάιν του Παναθηναϊκού...



