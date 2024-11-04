Σούπερ Λίγκα: Προσπέρασε τον Παναθηναϊκό και έπιασε πεντάδα ο Asteras AKTOR

Ήταν να μην πάρει φόρα ο Asteras AKTOR! Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη νίκησε 3-0 τον ΟΦΗ στο ματς που έκλεισε τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με αποτέλεσμα να εκτοξευτεί στη βαθμολογία.



Συγκεκριμένα, οι Αρκάδες έπιασαν στην πέμπτη θέση τον Παναθηναϊκό, τον οποίον άφησαν πίσω τους καθώς υπερτερούν στην ισοβαθμία χάρη στο υπέρ τους 1-0 στο ΟΑΚΑ στην πρεμιέρα του φετινού πρωταθλήματος.



Όσον αφορά δε στους Κρητικούς, υποχώρησαν στον όγδοη θέση.



Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής:



Σάββατο (02/11)

Ολυμπιακός-Πανσερραϊκός 2-1

Athens Kallithea-Παναιτωλικός 1-1



Κυριακή (03/11)

Άρης-Λεβαδειακός 3-1

Βόλος-Παναθηναϊκός 0-1

Ατρόμητος-ΑΕΚ 0-1

Λαμία-ΠΑΟΚ 1-2



Δευτέρα (04/11)

Asteras AKTOR-ΟΦΗ 3-0



Η βαθμολογία

Η επόμενη (11η) αγωνιστική:



Σάββατο (09/11)

Παναιτωλικός -Άρης (17:00)

Πανσερραϊκός-Ατρόμητος (18:45)

ΑΕΚ-Asteras AKTOR (20:00)



Κυριακή (10/11)

ΟΦΗ-Athens Kallithea (16:00)

Λεβαδειακός-Βόλος (16:30)

Παναθηναϊκός-Λαμία (19:30)

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός (20:30)

