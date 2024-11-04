Euroleague: Οι αριθμοί δείχνουν Παναθηναϊκό & Ολυμπιακό με άνεση στην πρώτη τετράδα της regular season

Η κανονική διάρκεια της Euroleague έχει ξεκινήσει με τις δύο ελληνικές ομάδες να έχουν θετικό ρεκόρ μετά από επτά αγωνιστικές - τον μεν Παναθηναϊκό AKTOR, 5-2 και τον δε Ολυμπιακό, 4-3.



Σύμφωνα με τους αριθμούς, «πράσινοι» και «ερυθρόλευκοι» αναμένεται να τερματίσουν πράγματι ψηλά στη regular season, με τη σελίδα Football Meets Data να το... γυρνά για λίγο στο μπάσκετ, προβλέποντας πού θα καταταγεί ποιος με βάση τα όσα έχουν κάνει ως τώρα.



Οι πρωταθλητές Ευρώπης συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες με διαφορά για να μπουν στην τετράδα και να έχουν πλεονέκτημα έδρας στα playoffs, με 69,2%, καθώς και 90% για την οκτάδα.



Ακολουθεί η εντυπωσιακή Ζάλγκιρις Κάουνας του Αντρέα Τρινκιέρι, με 43,1% και 73,4% αντίστοιχα, ενώ ο Ολυμπιακός βρίσκεται ελαφρώς πιο πίσω, με 40,2% για να τερματίσει μίνιμουμ τέταρτος και 70,3% για να μπει οκτάδα.

