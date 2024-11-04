Λογαριασμός
«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» με τον Κυριάκο Θωμαΐδη: Απόψε στις 22.00 στον ΣΚΑΪ HYBRID και στη 01.00 στον ΣΚΑΪ

Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι - Η άνοδος νέων δυνάμεων και η κάθοδος των Big4

Κυριάκος Θωμαΐδης

«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι.

Δείτε το trailer:

Απόψε: Γιατί αλλάζουν όλα στην κορυφή - Η άνοδος νέων δυνάμεων και η κάθοδος των Big4. Αναλύουν ο προπονητής Παύλος Δερμιτζάκης και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Όλες οι επίμαχες φάσεις με την Ελένη Λαμπαδαρίου, πρώην μέλος της ΚΕΔ.

Ντοκουμέντο: Η ομολογία για την ενέδρα θανάτου στου Ρέντη. Στο studio, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Θάνος Πλεύρης, ο δικηγόρος της οικογένειας Λυγγερίδη, Βασίλης Καπερνάρος και η δημοσιογράφος Μαίρη Μπενέα.

Το μακροβιότερο talk show, απόψε στις 10 το βράδυ, ζωντανά, στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στη 01.00, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Η ΔΙΚΗ ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ
Με τον Κυριάκο Θωμαΐδη


#DikiSkai
 

Πηγή: skai.gr

