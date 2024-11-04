Φινλανδία-Ελλάδα: Τα εισιτήρια του αγώνα

Έχουμε μπει στην τελική ευθεία και η Ελλάδα παίζει δύο πολύ σημαντικούς αγώνες κόντρα σε Αγγλία και Φινλανδία για το Nations League.



Το ΟΑΚΑ θα είναι κατάμεστο για τον αγώνα της Εθνικής μας απέναντι στα «Τρία Λιοντάρια», στο οποίο υπενθυμίζεται πως αν η Ελλάδα δεν ηττηθεί θα πάρει από την 5η αγωνιστική την άνοδο για το League A της διοργάνωσης.

Παρόλα αυτά η ομάδα τουέχει ακόμα ένα σημαντικό παιχνίδι την τελευταία αγωνιστική, καθώς αγωνίζεται στη. Αγώνας που μπορεί να αποβεί πολύ κρίσιμος, αναλόγως φυσικά και με το αποτέλεσμα της Ελλάδας με την Αγγλία.έκανε γνωστό πως τέθηκαν σε κυκλοφορία για τον αγώνα στο, στο οποίο αναμένεται να βρεθούν πάνω από

