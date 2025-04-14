Μια κακιά συνήθεια του παρελθόντος θυμήθηκε ο Λουίς Σουάρες. Ο Ουρουγουανός φορ δάγκωσε, όχι αυτή τη φορά αντίπαλο όπως έχει συνηθίσει, αλλά συμπαίκτη του!

Η Ίντερ Μαϊάμι αντιμετώπιζε την LAFC την περασμένη Τετάρτη, στη ρεβάνς του προημιτελικού του Concacaf Champions Cup, όταν λίγο πριν το τέλος του ματς προκλήθηκε χάος, μετά από ένα σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Λιονέλ Μέσι. Ο Μάρλον Σάντος της ομάδας του Λος Άντζελες τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα για το μαρκάρισμα, με τους παίκτες των δύο ομάδων να αρχίζουν να σπρώχνουν ο ένας τον άλλον. Οι Τζόρντι Άλμπα και Λουίς Σουάρες συμμετείχαν στο επεισόδιο.

Κάποια στιγμή, ο Ουρουγουανός σέντερ φορ ένιωσε ένα χέρι στο πάνω μέρος του στήθους του, με αποτέλεσμα να ενεργήσει αστραπιαία: Το δάγκωσε, νομίζοντας προφανώς πως επρόκειτο για χέρι αντιπάλου του. Ωστόσο, αυτό ήταν του συμπαίκτη του, ο οποίος έδειξε να πονά, με τον Ολιβιέ Ζιρού να τον τραβάει.

Qué cojones hace Suárez mordiendo a Jordi Alba KDKFKDKDKDKSKKS pic.twitter.com/u3Q68nEbcs — Ronci (@ElRonceroDelFCB) April 13, 2025

Ο Σουάρες έχει καταγραφεί άλλες τρεις φορές στο παρελθόν να δαγκώνει στο γήπεδο και σε όλες τις περιπτώσεις είχε τιμωρηθεί αυστηρά.

Όταν αγωνιζόταν με τη φανέλα του Άγιαξ, το 2010, όταν είχε δαγκώσει τον Οτμάν Μπάκαλ της Αϊντχόφεν. Τιμωρήθηκε τότε με επτά αγωνιστικές από την ολλανδική ομοσπονδία, αλλά και από την ίδια του την ομάδα. Αργότερα, το 2013, δάγκωσε τον Μπράνισλαβ Ιβάνοβιτς της Τσέλσι σε αγώνα της Premier League, όταν αγωνιζόταν στη Λίβερπουλ. Του είχε τότε επιβληθεί ποινή αποκλεισμού 10 αγωνιστικών από την αγγλική ομοσπονδία. Το 2014, στο Παγκόσμιο Κύπελλο, είχε δαγκώσει τον Τζόρτζιο Κιελίνι σε αγώνα με την Ιταλία, με αποτέλεσμα να τιμωρηθεί από τη FIFA με αποκλεισμό τεσσάρων μηνών από κάθε ποδοσφαιρική δραστηριότητα.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.