Η Μπαρτσελόνα διέλυσε τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, όμως η νίκη δεν ήρθε δίχως πόνο...

Αρκεί να δει κανείς την κατάσταση του Πάου Κουμπαρσί, ο οποίος δέχτηκε κλοτσιά στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

«Είναι καλά αλλά χρειάζεται δέκα ράμματα» ανέφερε ο Χάνσι Φλικ, με τις εικόνες που κυκλοφορούν να είναι σοκαριστικές...

Juego detenido en Belgrado. Cubarsí se ha llevado una patada en la cara y ha tenido que ser atendido y sustituido por Sergi Domínguez #UCL pic.twitter.com/czgLnTt79u — MARCA (@marca) November 6, 2024

