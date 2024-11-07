Λογαριασμός
Σοκαριστική η εικόνα του Κουμπαρσί μετά το ματς Μπαρτσελόνα - Ερυθρό Αστέρα: Έκανε 10 ράμματα στο πρόσωπο

Η νίκη δεν ήρθε δίχως πόνο... Σοκάρει η κατάσταση του προσώπου του Πάου Κουμπαρσί μετά από κλοτσιά που δέχτηκε στο ματς της Μπαρτσελόνα με τον Ερυθρό Αστέρα 

Η Μπαρτσελόνα διέλυσε τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, όμως η νίκη δεν ήρθε δίχως πόνο...

Αρκεί να δει κανείς την κατάσταση του Πάου Κουμπαρσί, ο οποίος δέχτηκε κλοτσιά στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

«Είναι καλά αλλά χρειάζεται δέκα ράμματα» ανέφερε ο Χάνσι Φλικ, με τις εικόνες που κυκλοφορούν να είναι σοκαριστικές...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

