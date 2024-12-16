Super League- Βαθμολογία: Νιώθει την ανάσα όλων ο Ολυμπιακός

Το πρώτο κάζο «μεγάλου» του ελληνικού ποδοσφαίρου στον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος είναι γεγονός και φέρνει νέα δεδομένα στη βαθμολογία!

Η Athens Kallithea σόκαρε τον Ολυμπιακό, «τσιμπώντας» βαθμό με το γκολ του Τζάνι στο 92' στο γήπεδο της Λεωφόρου (1-1) και αυτό σημαίνει πως οι «ερυθρόλευκοι» νιώθουν, πλέον, την ανάσα όλων των υπολοίπων!

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πηγαίνει στους 31 βαθμούς, με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ να έχουν από 30 και τον Παναθηναϊκό να ακολουθεί με 29. Ο Άρης, δε, είναι στο -4 από την κορυφή και το θρίλερ συνεχίζεται!

Η βαθμολογία:

Το πανόραμα της 15ης αγωνιστικής:

Σάββατο 14/12

Λαμία-ΑΕΚ 0-1

Ατρόμητος-ΟΦΗ 0-0

Βόλος-Asteras AKTOR 2-1

Κυριακή 15/12

Άρης-Πανσερραϊκός 1-0

Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός 0-1

Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ 0-1

Δευτέρα 16/12

Athens Kallithea-Ολυμπιακός 1-1

Η επόμενη (16η) «στροφή»:

Σάββατο 21/12

19:00 Ολυμπιακός-Λαμία

Κυριακή 22/12

15:30 Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός

18:00 Παναθηναϊκός-Athens Kallithea

19:30 ΠΑΟΚ-Ατρόμητος

21:00 ΑΕΚ-Λεβαδειακός

Δευτέρα 23/12

15:00 Asteras AKTOR-Άρης

18:00 ΟΦΗ-Βόλος

Πηγή: skai.gr

