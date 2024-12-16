Super League- Βαθμολογία: Νιώθει την ανάσα όλων ο Ολυμπιακός

Το πρώτο κάζο «μεγάλου» του ελληνικού ποδοσφαίρου στον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος είναι γεγονός και φέρνει νέα δεδομένα στη βαθμολογία!
Η Athens Kallithea σόκαρε τον Ολυμπιακό, «τσιμπώντας» βαθμό με το γκολ του Τζάνι στο 92' στο γήπεδο της Λεωφόρου (1-1) και αυτό σημαίνει πως οι «ερυθρόλευκοι» νιώθουν, πλέον, την ανάσα όλων των υπολοίπων!
Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πηγαίνει στους 31 βαθμούς, με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ να έχουν από 30 και τον Παναθηναϊκό να ακολουθεί με 29. Ο Άρης, δε, είναι στο -4 από την κορυφή και το θρίλερ συνεχίζεται!
Η βαθμολογία:
Το πανόραμα της 15ης αγωνιστικής:
Σάββατο 14/12
Λαμία-ΑΕΚ 0-1
Ατρόμητος-ΟΦΗ 0-0
Βόλος-Asteras AKTOR 2-1
Κυριακή 15/12
Άρης-Πανσερραϊκός 1-0
Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός 0-1
Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ 0-1
Δευτέρα 16/12
Athens Kallithea-Ολυμπιακός 1-1
Η επόμενη (16η) «στροφή»:
Σάββατο 21/12
19:00 Ολυμπιακός-Λαμία
Κυριακή 22/12
15:30 Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός
18:00 Παναθηναϊκός-Athens Kallithea
19:30 ΠΑΟΚ-Ατρόμητος
21:00 ΑΕΚ-Λεβαδειακός
Δευτέρα 23/12
15:00 Asteras AKTOR-Άρης
18:00 ΟΦΗ-Βόλος
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.