Δολοφονία Λυγγερίδη: Ελεύθερος με περιοριστικό όρο ο Κουντούρης

Ελεύθερος με περιοριστικό όρο αφέθηκε ο Μιχάλης Κουντούρης μετά από επτάωρη απολογία για την υπόθεση της δολοφονίας Λυγγερίδη.

Μετά από επτάωρη απολογία για την υπόθεση της δολοφονίας Λυγγερίδη, ο Μιχάλης Κουντούρης αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικό όρο. Ο όρος που επιβλήθηκε στον πρόεδρο του ερασιτέχνη Ολυμπιακού είναι να μην έρχεται σε επαφή με τα παραρτήματα των συνδέσμων φιλάθλων της ομάδας.

Επί τρίωρο απολογήθηκε ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού Τάκης Αγραφιώτης και αφέθηκε ελεύθερος χωρίς όρους. Ενώπιον του ανακριτή Παναγιώτη Τζιούβα θα βρεθεί αύριο ο έτερος αντιπρόεδρος της Πειραιώτικης ΠΑΕ Κώστας Καραπαπάς.

Θα ακολουθήσει εντός της εβδομάδας ο ιδιοκτήτης της ομάδας Βαγγέλης Μαρινάκης.

Όλοι οι αξιωματούχοι του Ολυμπιακού κατηγορούνται για υποστήριξη-χρηματοδότηση εγκληματικής οργάνωσης και υποκίνηση αθλητικής βίας.

