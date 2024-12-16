Μπλόκο στη Λεωφόρο για τον κακό Ολυμπιακό. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν είχε καλό πρόσωπο, ευτύχισε να εκμεταλλευτεί ένα τραγικό λάθος της αντίπαλης άμυνας για να προηγηθεί με τον Κωστούλα αλλά η ψυχωμένη Athens Kallithea πήρε τον βαθμό στο 90’+2’ με τον Τζάνι (1-1).

Έξι λεπτά μετά την είσοδό του στο ματς σκόραρε ο Έλληνας φορ που έλυσε αρχικά τον γόρδιο δεσμό για τους Πειραιώτες, οι οποίοι είδαν το σερί πέντε νικών να σπάει. Ισοφάρισε ο Ιταλός στράικερ έντεκα λεπτά μετά την αλλαγή του, σκοράροντας αμαρκάριστος με κεφαλιά από εκτέλεση κόρνερ.

Παρέμεινε μόνος πρώτος ο Ολυμπιακός, αλλά μόλις στο +1 από ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, στο +2 από Παναθηναϊκό και στο +4 από τον Άρη. Στους 9 πόντους έφτασαν οι γηπεδούχοι, έπιασαν τη Λαμία και πήραν ψυχολογία ενόψει της συνέχειας.

Με τη Λαμία εντός έδρας κλείνει το 2024 η ομάδα του Μεντιλίμπαρ, με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ η Athens Kallithea.

Το ματς

Αναγνωριστικά ήταν τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού, με τις δυο ομάδες να προσπαθούν να βρουν τον ρυθμό τους. Στο 5ο λεπτό ο Ολυμπιακός είχε την πρώτη του καλή στιγμή στο ματς, όταν μετά το κόρνερ που εκτέλεσε ο Ολιβέιρα, η μπάλα πέρασε από όλους, ο Ζέλσον έκανε το σουτ από τα όρια της περιοχής, κόντραρε, με τον Ολιβέιρα να κάνει το γύρισμα ξυραφιά, αλλά ο Μπαραγάν μπλόκαρε.

Οι «ερυθρόλευκοι» στη συνέχεια είχαν πάρει μέτρα στο γήπεδο και γίνονταν απειλητικοί, ενώ στο 22’ είχαν ακόμα μια ευκαιρία για να ανοίξουν το σκορ.

υγκεκριμένα, ο Κοστίνια έκανε τη σέντρα, με τον Ζέλσον να παίρνει την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ. Ο Ολυμπιακός είχε κατασκηνώσει στα καρέ της Καλλιθέας και απειλούσε, με τους γηπεδούχους να παίζουν στο μισό γήπεδο και να μην βρίσκουν τρόπους να χτυπήσουν στις κόντρα-επιθέσεις που ήθελαν να βγάλουν.

Στο 26ο λεπτό και μετά από ωραία ατομική ενέργεια του Κοστίνια, ο Πορτογάλος έκανε ένα δυνατό σουτ, ο Μπαραγάν έδιωξε εντυπωσιακά, με τον Ευαγγέλου να δείχνει άουτ και όχι κόρνερ. Η Καλλιθέα δεν μπορούσε να φτιάξει τελικές και βρισκόταν μόνιμα σε κατάσταση άμυνας, προσπαθώντας να κρατήσει το μηδέν. Η τελευταία φάση άνηκε στους Πειραιώτες, όταν στο 44’ ο Βέλντε πήρε την κοντινή κεφαλιά, αλλά ο Μπαραγάν έπεσε και έδιωξε, στέλνοντας τις δυο ομάδες στα αποδυτήρια 0-0.

Με τον ίδιο ρυθμό μπήκε και στο δεύτερο μέρος ο Ολυμπιακός, με τον Ζέλσον στον 56ο λεπτό να σκοράρει, μετά από ωραία πάσα του Ελ Κααμπί, αλλά το γκολ να μην μετράει για οφσάιντ.

Στο 63’ ο Μεντιλίμπαρ έριξε στη μάχη τον Μπάμπη Κωστούλα, ο οποίος στο 69’ άνοιξε το σκορ. Συγκεκριμένα, μετά από διαδοχικά λάθη της άμυνας της Καλλιθέας ο Μπαραγάν πρόλαβε τον Ελ Κααμπί αλλά ο Κωστούλας πήρε το ριμπάουντ και με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή, εκτέλεσε για το 1-0.

Στη συνέχεια, οι δυο προπονητές προχώρησαν σε αλλαγές, με τον ρυθμό του παιχνιδιού όπως είναι λογικό να πέφτει. Οι γηπεδούχοι πήραν μέτρα στο γήπεδο και άρχισαν να γίνονται απειλητικοί. Στο 89’ η Καλλιθέα προειδοποίησε, με τον Μερκάτι να δίνει στον Τζάνι, αλλά εκείνος δεν έπιασε καλά το σουτ και η μπάλα απομακρύνθηκε.

Στο 90+3’ οι γηπεδούχοι κέρδισαν κόρνερ, ο Μερκάτι ανέλαβε την εκτέλεση και ο Τζάνι με γυριστή κεφαλιά νίκησε τον Τζολάκη για να διαμορφώσει το τελικό 1-1!



ATHENS KALLITHEA: Μπερναμπέ - Μανθάτης (74' Μερκάτι), Μεχίας, Τσιβελεκίδης και Καινούργιος - Ματίγια, Εντιαγέ (81' Ουλντρίκις) και Σοΐρι - Ντεμέτριους (81' Τζιάνι) και Βαλμπουενά (74' Ντιμπά) - Λουκίνας (63' Μουτίνιο).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης - Αποστολόπουλος (88' Ρέτσος), Κάρμο, Πιρόλα και Κοστίνια (63' Κωστούλας) - Ολιβέιρα (75' Εσε) και Γκαρθία - Βέλντε (86' Μασούρας), Ζέλσον και Ροντινέι - Ελ Κααμπί (75' Γιάρεμτσουκ).

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

Βοηθοί: Δημήτρης Σαμοΐλης (Αθηνών), Λυκούργος Τσολακίδης (Αθηνών)

4ος: Ιωάννης Στεργιώτης (Αθηνών)

VAR: Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας), AVAR: Μιχάλης Ματσούκας (Εύβοιας)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.