Σλούκας: «Ράψαμε το 7ο, τώρα θα παλέψουμε όλοι μαζί για το πρωτάθλημα»

Στον επόμενο εφετινό στόχο του Παναθηναϊκού AKTOR έστρεψε την προσοχή όλων στην ομάδα ο Κώστας Σλούκας.

Ο αρχηγός του «επτάστερου» από το πούλμαν μίλησε στους οπαδούς που βρίσκονταν στο ΟΑΚΑ για την υποδοχή της αποστολής της ομάδας και πλέον επεσήμανε ότι το μυαλό όλων θα είναι στην κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος.

«Παιδιά είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Ράψαμε το 7ο. Σας ευχαριστούμε πολύ για την στήριξη από την πρώτη μέρα. Ο στόχος μας είναι πια το πρωτάθλημα και για αυτό θα παλέψουμε όλοι μαζί», ανέφερε ο αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR.

