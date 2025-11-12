Απίστευτες σκηνές χάους στο Κονγκό: Δακρυγόνα και πυροβολισμοί στο ντέρμπι Σίμπα - Μαζέμπε

Η ένταση κορυφώθηκε χθες, Τρίτη, σε αγώνα ποδοσφαίρου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου το πολυαναμενόμενο ντέρμπι ανάμεσα στη Σίμπα και τη Μαζέμπε εξελίχθηκε σε σκηνικό βίας, αναγκάζοντας τις δυνάμεις ασφαλείας να επέμβουν δυναμικά για να επαναφέρουν την τάξη.



Η κατάσταση ξέφυγε λίγο μετά την ισοφάριση της Μαζέμπε σε 1-1, όταν σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Jenovic Mbowa, που μετέδωσε τα γεγονότα ζωντανά μέσω του δικτύου X, ξέσπασαν επεισόδια τόσο στις εξέδρες όσο και στον αγωνιστικό χώρο.

Η αστυνομία, μπροστά στην έκταση των επεισοδίων, έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει τους ταραξίες, ενώ αναφέρθηκαν και πυροβολισμοί στον αέρα για να επιβληθεί η ηρεμία. Οι εικόνες ήταν σοκαριστικές για ένα παιχνίδι της κορυφαίας κατηγορίας του ποδοσφαίρου στο Κονγκό.



Το μέλλον της αναμέτρησης παραμένει αβέβαιο. Όπως μετέφερε ο δημοσιογράφος Joel Kim, επικαλούμενος ανακοίνωση της Λίγκας, το τελικό αποτέλεσμα θα καθοριστεί μόνο μετά την εξέταση των αναφορών των διαιτητών και των αξιωματούχων του αγώνα.



Το περιστατικό αυτό ρίχνει βαριά σκιά στο πρωτάθλημα της ΛΔ Κονγκό και εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια στα γήπεδα, σε μια χώρα όπου το πάθος για το ποδόσφαιρο συχνά ξεπερνά τα όρια, αλλά η βία δεν μπορεί να αποτελεί λύση.

#RDC: Ce mardi soir, le stade Dominique Diur de Kolwezi est devenu un vrai champ de bataille après le match nul entre le TP Mazembe de Lubumbashi, et l’AS Simba, l’équipe de la gouverneure Fifi Masuka. Dès la fin du match de Linafoot, la tension a explosé : des supporters furieux… pic.twitter.com/jRxjO2qwH0 — Stanis Bujakera Tshiamala (@StanysBujakera) November 11, 2025

Crazy scenes in DR Congo today… 😳



AS Simba 1-1 TP Mazembe and full-time descended into chaos.



Tear gas in the air, fans scattering, tension everywhere.



This is not what football should look like.



Passion is beautiful, but violence is not part of the game.#AfricanFootball pic.twitter.com/tHctCFuKVV — Micky Jnr (@MickyJnr__) November 11, 2025

