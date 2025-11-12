Δύσκολη δοκιμασία στο ΣΕΦ για τον Ολυμπιακό!

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται απόψε (21:15, Novasports Prime, bwinΣΠΟΡ FM94,6, sport-fm.gr) τη φορμαρισμένη Ζάλγκιρις, για τη 10η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, θέλοντας να πάρουν την τρίτη συνεχόμενη νίκη τους και να παραμείνουν στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας!

Στο 6-3 το ρεκόρ για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, την προηγούμενη εβδομάδα επιβλήθηκε με 80-71 της Παρτίζαν, βρίσκοντας τον τρόπο να επιβληθεί στην τέταρτη περίοδο και να λυγίσει την πληγωμένη αλλά και μαχητική ομάδα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς.

