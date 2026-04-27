Να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει την καλύτερη εφετινή εκδοχή του Παναθηναϊκού ΑΚΤΟR προετοίμασε την Βαλένθια ο Σέρτζιο Σκαριόλο.

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης αναφέρθηκε στις επικείμενες αναμετρήσεις της Βαλένθια με τους πράσινους για τα playoffs της Euroleague εκτιμώντας ότι περιμένει μια αγωνιστική άνοδο του τριφυλλιού τέτοια που δεν θα περιμένει η αντίπαλός του.

«Από την αρχή της εφετινής σεζόν αλλά και στη συνέχεια με τις προσθήκες θαυμάσιων παικτών που έχουν κάνει θα μπορούσε να θεωρηθεί μία ομάδα που είναι για την πρώτη θέση φέτος. Μπορεί μέχρι τώρα να μην είχαν τέτοια εικόνα αλλά ο Παναθηναϊκός παραμένει μια πολύ δυνατή ομάδα», ανέφερε και συνέχισε:

«Τώρα πια, σε αυτή τη φάση δεν έχεις κανένα μαξιλαράκι. Είτε νικάς και προχωράς είτε φεύγεις. Νομίζω ότι θα πρέπει η Βαλένθια να περιμένει την καλύτερη εφετινή εκδοχή του Παναθηναϊκού. Ωστόσο θεωρώ ότι εάν η Βαλένθια είναι η καλή εκδοχή του εαυτού της μπορεί να είναι άκρως ανταγωνιστική και να φέρουν μια ισορροπία στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να κριθούν στις λεπτομέρειες, όπως η έδρα. Γνωρίζει το πώς πρέπει να παίξουν με τον Παναθηναϊκό και το έχουν δείξει στην κανονική διάρκεια της σεζόν», ανέφερε ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης.

