Η ανεύρεση προπονητή στην Στεάουα Βουκουρεστίου βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας στη Ρουμανία. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ενεπλάκη και το όνομα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Με τον Μιχάι Στόικα να δηλώνει ότι θα ήθελε να δουλέψει μαζί με τον συμπατριώτη του νυν προπονητή του ΠΑΟΚ, με τον οποίο συνδέεται μάλιστα με ισχυρή φιλία, αλλά να ξεκαθαρίζει πως δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες αυτό το σενάριο, εξηγώντας το γιατί.

«Θα μου άρεσε να δουλέψω με τον Ράζβαν Λουτσέσκου. Νομίζω ότι ο Ράζβαν Λουτσέσκου θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ. Αλλά ακόμα κι αν δεν το κάνει, νομίζω ότι θα υπάρξει ουρά από ομάδες. Ο Ράζβαν Λουτσέσκου είναι εκεί, δίπλα στον Όλι. Νομίζω ότι θα τα πήγαινε καλά με τον Τζίτζι Μπεκάλι. Θα αντιστεκόταν. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Ίσως να μην συνεχίσει στον ΠΑΟΚ, αλλά θα έχει πολύ καλές προσφορές για πολλά χρήματα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο γενικός διευθυντής της ρουμάνικης ομάδας.

Για την ιστορία, το ρεπορτάζ της «Fanatik» αναφέρει πως η επικρατέστερη λύση για την Στεάουα είναι η επιστροφή του Ηλία Χαραλάμπους.

