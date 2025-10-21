Ράφα Μπενίτεθ: Οι «πράσινοι» που έχει προπονήσει

Ο Ράφα Μπενίτεθ ετοιμάζεται να αναλάβει τον Παναθηναϊκό, φέρνοντας μαζί του αέρα μεγάλων ευρωπαϊκών επιτυχιών. Ο Ισπανός τεχνικός έτυχε να προπονήσει πολλούς πράσινους στην πενταετή του παρουσία στο Anfield και στο Λίβερπουλ.

Η Κωνσταντινούπολη και το μήνυμα του Σισέ

Με τον Τζιμπρίλ Σισέ συνυπήρξαν στη Λίβερπουλ, στο έπος της Κωνσταντινούπολης το 2005. Οι «κόκκινοι» γύρισαν το 0-3 απέναντι στη Μίλαν και κατέκτησαν το Champions League στα πέναλτι, γράφοντας ιστορία.

