Η Ευρωλίγκα συνεδριάζει σήμερα το μεσημέρι μέσω τηλεδιάσκεψης και ένα από τα πιο σημαντικά, μάλλον το σημαντικότερο, θέμα στην ατζέντα είναι η πιθανή επιστροφή των εντός έδρας αγώνων της Μακάμπι και της Χάποελ στο Τελ Αβίβ, μετά την εκεχειρία για τον πόλεμο στη Γάζα.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία πως η επιστροφή στη χώρα για τις δύο ομάδες θα γίνει πράξη. «Κατά 70% θα εγκριθεί», ανέφεραν κύκλοι της Χάποελ, ενώ η Μακάμπι πιέζει η απόφαση να ληφθεί άμεσα, ακόμη και σήμερα, παρότι το πιθανότερο είναι η διαδικασία να πάρει λίγες εβδομάδες.

Το ζήτημα δεν αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία από τους μετόχους σήμερα, αλλά η Μακάμπι (και κατ’ επέκταση και η Χάποελ) φέρονται να έχουν πάρει με το μέρος τους αρκετές ομάδες, ανάμεσά τους η Βιλερμπάν και η ΤΣΣΚΑ.

Αν αποφασιστεί η επιστροφή των ομάδων του Ισραήλ στο Τελ Αβίβ, πιθανώς για το αμέσως προσεχές διάστημα να χρειαστεί Μακάμπι και Χάποελ να παίξουν σε άλλη έδρα στη χώρα, καθώς η κοινή τους έδρα, η «Menora Mivtachim Arena» (το γνωστό «Γιάντ Ελιάου»), είναι κλεισμένη για άλλες εκδηλώσεις.

Σημειώνεται πως το Τελ Αβίβ έχει να φιλοξενήσει αγώνα Ευρωλίγκας από τις 5 Οκτωβρίου του 2023, όταν η Μακάμπι είχε φιλοξενήσει την Παρτίζαν. Έκτοτε η εμπόλεμη κατάσταση οδήγησε τη Μακάμπι στο Βελιγράδι και από φέτος η Χάποελ παίζει στη Σόφια για τις υποχρεώσεις τους στην Ευρωλίγκα.

