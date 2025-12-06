Σιώπης: «Υπάρχει έξτρα πίεση, γιατί δεν μπορούμε να ''χαρίζουμε'' άλλα παιχνίδια»

Ο Παναθηναϊκός καλείται να αντιδράσει μετά την ήττα του στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, έχοντας μπροστά του εκτός έδρας δοκιμασία κόντρα στην ΑΕΛ Novibet, για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League.



Ο Μανώλης Σίωπης έκανε δηλώσεις στην Cosmote TV ενόψει της αναμέτρησης, τονίζοντας ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για εκείνον και τους συμπαίκτες του, ενώ στάθηκε στην ανάγκη του να σταματήσει ο Παναθηναϊκός να... χαρίζει παιχνίδια στους αντιπάλους του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:



Έχετε μπροστά σας ένα δύσκολο παιχνίδι στη Λάρισα απέναντι στην ΑΕΛ, μια ομάδα που παραδοσιακά έχει καλή έδρα και δεν βρίσκεται σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Πως αντιμετωπίζετε τη συγκεκριμένη αναμέτρηση;



«Συμφωνώ πως είναι δύσκολο παιχνίδι, ξέρουμε ότι δεν έρχεται από καλά αποτελέσματα η Λάρισα. Γνωρίζουμε επίσης πως εντός έδρας είναι δυνατοί, θέλουν και αυτοί να ξεκινήσουν να παίρνουν παιχνίδια. Εμείς θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι στο πλάνο του προπονητή και ξεκάθαρα θέλουμε να πάμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς για να ξεκινήσουμε ξανά ένα σερί νικών μετά την ήττα από την ΑΕΚ».



Γενικά το τελευταίο χρονικό διάστημα φαίνεται να βρίσκεται κάπως τα πατήματα σας. Μπορεί να έρθουν παιχνίδια σαν της περασμένης Κυριακής που κρίθηκε κυρίως από ατομικά λάθη, συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Ποια είναι η στόχευση και τι θέλετε να κάνετε τουλάχιστον μέχρι τη διακοπή των Χριστουγέννων;

«Η στόχευση είναι να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι, ανεξαρτήτως με ποιον τρόπο. Αν για παράδειγμα κάνουμε καλή εμφάνιση ή όχι, γιατί η ομάδα παίρνει ψυχολογία και χτίζει μέταλλο. Απλά, με βάση τα πολλά λάθη που έχουν γίνει από την αρχή της σεζόν στα αποτελέσματα που έχουμε φέρει, υπάρχει μια έξτρα πίεση γιατί δεν μπορούμε να χαρίζουμε άλλα παιχνίδια, να χάνουμε ματς. Ο στόχος κυρίως είναι αυτός».



Σε μια τέτοια περίπτωση ένας ποδοσφαιριστής καλό είναι να μην κοιτάει τη βαθμολογία, να βλέπει μόνο το επόμενο παιχνίδι;



«Προσωπικά κοιτάω μόνο να κερδίζει η ομάδα, δεν κοιτάω κάτι άλλο».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.