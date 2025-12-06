Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε σε άσχημο βράδυ την Παρασκευή και γνώρισε την εντός έδρας ήττα με 89-79 από τη Βαλένθια, για τη 14η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.
Προφανώς, προπονητής των «πράσινων», Εργκίν Αταμάν, δεν έμεινε καθόλου ευχαριστημένος από την απόδοση των παικτών του στην αναμέτρηση με τους Ισπανούς, κάνοντάς τους ξεκάθαρο το πώς αισθάνεται.
Συγκεκριμένα, την επομένη της ήττας από τη Βαλένθια, ο Τούρκος τεχνικός του Παναθηναϊκού ανέλυε επί δύο ώρες στο video τα όσα πήγαν λάθος στο ματς, κάνοντας έντονες παρατηρήσεις, ενώ αργότερα έκανε κανονικής διάρκειας και σκληρή προπόνηση!
Εκτός έμεινε ο Κέντρικ Ναν, λόγω στομαχικών διαταραχών. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν ξανά οι Τζέντι Όσμαν και Ρισόν Χολμς. Κανονικά προπονήθηκε ο Αλέξανδος Σαμοντούροφ, που ξεπέρασε το διάστρεμμα που τον ταλαιπωρούσε.
Πηγή: sport-fm.gr
